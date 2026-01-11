مسار الأحداث مسار الأحداث يناقش تفضيل إسرائيل تجميد الوضع الراهن بغزة

ناقشت حلقة 2026/1/10 من برنامج “مسار الأحداث” أسباب تعثر الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واستمرار التوسع الميداني الإسرائيلي تحت غطاء سياسي أميركي غير ملزم.

اقرأ المزيد

وتناولت الحلقة إستراتيجية "القضم الهادئ" التي تعتمدها حكومة بنيامين نتنياهو لتكريس واقع احتلال دائم، في ظل غياب آليات تنفيذية للاتفاق، وتباين المواقف الأميركية والإسرائيلية بشأن شروط المرحلة المقبلة. تقديم: حسن الجمول

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة