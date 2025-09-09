مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش مستقبل المقترح الجديد الذي تحدث عنه ترامب

ناقشت حلقة 2025/9/8 من برنامج “مسار الأحداث” مستقبل المقترح الجديد الذي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إسرائيل قبلته، وإن على الجانب الفلسطيني فعل الشيء نفسه، محذرا من مغبة الرفض.

وشارك في الحلقة الخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفي، والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، والخبير العسكري العميد إلياس حنا، والمسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية توماس واريك. تقديم: محمد كريشان

المصدر: الجزيرة