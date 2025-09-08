مقترح جديد لحل شامل في غزة

بحث برنامج “مسار الأحداث” في حلقة (2025/9/7) المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية ودلالات إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب “تحذيرا أخيرا” لحركة حماس.

وسلطت الضوء أيضا على تواصل الجدل داخل إسرائيل بشأن خطة احتلال مدينة غزة والجدوى منها في ظل تنامي الضغوط الداخلية والخارجية والتعقيدات الميدانية.

وشارك في الحلقة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل بلال الشوبكي، والباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي، والباحث والكاتب الفلسطيني محمود الرنتيسي، والمحلل الإستراتيجي في الحزب الجمهوري الأميركي أدولفو فرانكو.

تقديم: إلسي أبي عاصي