مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش مستقبل الحرب في ظل حديث ترامب عن مفاوضات معمقة

ناقشت حلقة 2025/9/5 من برنامج “مسار الأحداث” مستقبل المفاوضات المتعثرة، في ظل تدمير إسرائيل أبراجا سكنية في قلب غزة، في وقت يتحدث فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مفاوضات معمقة مع حركة حماس.

شارك في الحلقة المحلل السياسي الفلسطيني أحمد الطناني، والخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفي، والخبير العسكري اللواء فايز الدويري، والمسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس واريك. تقديم: إلسي أبي عاصي

المصدر: الجزيرة