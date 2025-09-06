مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش تصعيد جيش الاحتلال بمدينة غزة

ناقشت حلقة 2025/9/5 من برنامج “مسار الأحداث” مرحلة جديدة من تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة حيث قصف برج مشتهى السكني، غربي مدينة غزة، ما أدى لتدميره بالكامل.

وشارك في الحلقة الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي والأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى والخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري ومسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض مارك فايفل. تقديم: محمد كريشان

المصدر: الجزيرة