مسار الأحداث يسأل ماذا وراء فشل عمليات "جدعون" المتتالية؟

أكد محللون خبراء في تصريحاتهم لبرنامج “مسار الأحداث” وجود خلافات جذرية بين المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي حول العمليات في غزة.

وحدد الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى خلال حلقة (2025/9/3) من برنامج "مسار الأحداث" 5 محاور للخلاف تشمل: التكلفة الباهظة التي يدركها الجيش ويتجاهلها السياسيون، الإطار الزمني الطويل للعملية (8 أشهر) مقابل رغبة سياسية بحسم سريع، غياب الأفق السياسي وتخوف الجيش من فرض حكم عسكري، مخاطر مقتل الأسرى، ومسألة المسؤولية عن الإخفاقات.

في حين انتقد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري ضعف رئيس الأركان إيال زامير مقارنة برؤساء سابقين، مشيرا لفشل عمليات "عربات جدعون 1″ وتحديات "عربات جدعون 2" وسط نقص 60% في الجرافات واعتراضات جنود الاحتياط.

وتحدث الخبراء عن استمرار مخططات التهجير والتوسع كأهداف أساسية، وسط تململ متزايد في صفوف الجنود وتآكل الشرعية الدولية لإسرائيل.

تقديم: محمد كريشان