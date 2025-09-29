BUSHEHR, IRAN - AUGUST 21: This handout image supplied by the IIPA (Iran International Photo Agency) shows a view of the reactor building at the Russian-built Bushehr nuclear power plant as the first fuel is loaded, on August 21, 2010 in Bushehr, southern Iran. The Russiian built and operated nuclear power station has taken 35 years to build due to a series of sanctions imposed by the United Nations. The move has satisfied International concerns that Iran were intending to produce a nuclear weapon, but the facility's uranium fuel will fall well below the enrichment level needed for weapons-grade uranium. The plant is likely to begin electrictity production in a month. (Photo by IIPA via Getty Images)
مدة الفيديو 40 دقيقة 38 ثانية 40:38
مسار الأحداث

ماذا بعد إعادة فرض العقوبات على إيران؟

ناقش برنامج “مسار الأحداث” في حلقة (2025/9/28) تداعيات إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي خاصة مع تحذير وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية القيادة الإيرانية من التصعيد.

 

وشارك في الحلقة كل من الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمود يزبك، وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد، وأستاذ الدراسات السياسية في جامعة طهران فؤاد إيزدي، والمسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس واريك.

تقديم: إلسي أبي عاصي

