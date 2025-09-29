مسار الأحداث ماذا بعد إعادة فرض العقوبات على إيران؟

ناقش برنامج “مسار الأحداث” في حلقة (2025/9/28) تداعيات إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي خاصة مع تحذير وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية القيادة الإيرانية من التصعيد.

اقرأ المزيد

وشارك في الحلقة كل من الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمود يزبك، وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد، وأستاذ الدراسات السياسية في جامعة طهران فؤاد إيزدي، والمسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس واريك. تقديم: إلسي أبي عاصي

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة