مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش أبعاد المقاطعة العالمية المتزايدة لإسرائيل

ناقشت حلقة 2025/9/27 من برنامج “مسار الأحداث” أبعاد المقاطعة الدولية المتزايدة لإسرائيل والتي تجلت بانسحاب وفود كثيرة أثناء كلمة بنيامين نتنياهو التي ألقاها أمام الجميعة العامة للأمم المتحدة، الجمعة.

وشارك في الحلقة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية محمود يزبك، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، وكبير الباحثين بالمجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز، وأستاذ القانون الدولي الإنساني المدير السابق للعمليات بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لكس تاكنبرغ. تقديم: إلسي أبي عاصي

المصدر: الجزيرة