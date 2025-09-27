مسار الأحداث عناد نتنياهو يتحدى خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط

تواجه منطقة الشرق الأوسط مواجهة دبلوماسية حاسمة بين خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة المكونة من 21 بندا لإنهاء الحرب في غزة، وعناد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى الجنائية.

وتشمل الخطة الأميركية إطلاق سراح جميع الأسرى، ووقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي، مع تشكيل إدارة انتقالية بإشراف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ونقل تدريجي للسلطة الفلسطينية. ويؤكد المستشار السابق للأمن القومي مارك فايفل أن الانفصال بين الرؤيتين واضح، إذ يتحرك ترامب دبلوماسيا بينما يتبنى نتنياهو تكتيكا عدائيا. بينما تصف أستاذة الدبلوماسية الدكتورة دلال عريقات خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"خطاب مجرم حرب" تحريضي، ويؤكد الأكاديمي الدكتور محمود يزبك أن مغادرة الوفود أثناء الخطاب عكست الضغط النفسي على نتنياهو. وترفض الدكتورة عريقات المشاريع المطروحة لتجاهلها الطرف الفلسطيني ومخالفتها القانون الدولي، مؤكدة أن القضية الفلسطينية سياسية وليست تجارية. تقديم محمد كريشان

المصدر: الجزيرة