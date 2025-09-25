هل تضيّق خطة ترامب لحل أزمة غزة فرص نتنياهو في المناورة؟

تثير خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المكونة من 21 نقطة لحل أزمة غزة، تفاعلاً متبايناً بين الخبراء والمحللين، وتتضمن الخطة وقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من غزة.

وأكدت الخبيرة الإستراتيجية في الحزب الجمهوري جين كارد خلال حلقة (2025/9/24) من برنامج "مسار الأحداث" أن ترامب أضاف عنصراً جديداً يمنع الضم، لكنها حذرت من تغيير آرائه المتكررة.

وأشار الباحث والمحلل السياسي الدكتور أسامة أبو رشيد لتجارب سابقة شهدت تراجع ترامب تحت تأثير بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية، رغم إيجابية البنود المطروحة.

ومن جهته، أوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، أن الخطة تهدد إستراتيجية نتنياهو الأساسية، مما يضعه في مأزق بين ضغط عائلات الأسرى للقبول وضغط اليمين الإسرائيلي للرفض.

كما أكد أن هامش مناورة نتنياهو ضاق أمام ترامب مقارنة بفترة الرئيس السابق جو بايدن.

وأشار الخبراء إلى ضغوط متراكمة على ترامب تشمل هوسه بجائزة نوبل للسلام وضغط قاعدته الانتخابية والعزلة الدبلوماسية المتنامية.

تقديم: محمد كريشان