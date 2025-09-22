مسار الأحداث اعترافات غربية بدولة فلسطين وردود إسرائيلية غاضبة

ناقش برنامج “مسار الأحداث” في حلقة (2025/9/21) دلالات اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين وتهديد إسرائيل بالرد على الخطوة وحدوده ومدى ارتباطه بالتنسيق المشترك مع الولايات المتحدة.

وشارك في الحلقة أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات إبراهيم فريحات، وزعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن، ومسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض مارك فايفل، والكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين. تقديم: إلسي أبي عاصي

