هل تنجح العقوبات الاقتصادية الأوروبية في التأثير على إستراتيجية نتنياهو؟

اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق اتفاق التجارة مع إسرائيل جزئيا ردا على العملية العسكرية في غزة، في خطوة تستهدف 37% من الصادرات الإسرائيلية بقيمة 6 مليارات يورو.

ويشمل المقترح فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الإسرائيلية وعقوبات على وزراء ومستوطنين متطرفين، ويحتاج تطبيق هذه العقوبات موافقة دول تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يواجه فيه القرار تحديات من دول مثل ألمانيا وإيطاليا وهنغاريا والتشيك.

وأكد خبراء في الشؤون الإسرائيلية خلال حلقة (2025/9/17) من برنامج "مسار الأحداث" أن هذه العقوبات مؤلمة لإسرائيل نظرا لاعتمادها الكبير على الاتحاد الأوروبي كأكبر شريك اقتصادي.

بينما يرفض الموقف الإسرائيلي الرسمي هذه الإجراءات ويعتبرها مشوهة أخلاقيا، وتعتمد إسرائيل على إستراتيجية ثلاثية الأبعاد تشمل اتهام المسلمين الأوروبيين بالمسؤولية عن الاحتجاجات، والرهان على اليمين المتطرف، والاعتماد على بطء الحراك الرسمي.

