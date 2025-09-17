مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش أهمية التقرير الأممي الذي اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة

ناقشت حلقة 2025/9/16 من برنامج “مسار الأحداث” التداعيات التي ستترتب على التقرير الذي أعدته اللجنة الأممية المستقلة والذي انتهى إلى أن إسرائيل تمارس الإبادة الجماعية عمدا في قطاع غزة منذ عامين.

وشارك في الحلقة الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، رئيس لجنة الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان وأستاذ القانون الدولي وليام تشاباس، وكبير الباحثين بالمجلس الأميركي للسياسة الخارجية المسؤول السابق في الخارجية الأميركية جيمس روبنز. تقديم: محمد كريشان

المصدر: الجزيرة