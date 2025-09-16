روبيو يهدد حماس وزامير يحذر من خطة احتلال غزة

ناقش برنامج “مسار الأحداث” في حلقة (2025/9/15) تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على هامش زيارته إسرائيل وأكد خلالها ضرورة إنهاء ما سمّاه “تهديد” حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

كما بحثت الحلقة في دلالات تحذير رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير بشأن خطة احتلال مدينة غزة، إلى جانب البيان الختامي لقمة الدوحة الطارئة لدعم قطر بعد العدوان الإسرائيلي.

وشارك في الحلقة الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، والباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي، والكاتب والمحلل السياسي أحمد عطاونة، والمسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس واريك.

تقديم: عبد السلام فارح