ما مدى فعالية الإجراءات العربية والإسلامية في مواجهة التمادي الإسرائيلي؟

تشهد العاصمة القطرية الدوحة أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة المقررة يوم الاثنين، حيث يناقش المجتمعون مشروع بيان عن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر.

وناقشت حلقة (2025/9/14) من برنامج "مسار الأحداث" هذه التطورات، حيث أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضرورة عدم التساهل مع العدوان الإسرائيلي الهمجي، مشدداً على أن عجز المجتمع الدولي عن محاسبة إسرائيل يشجعها على الاستمرار، ودعا لاتخاذ إجراءات ملموسة لوقف التمادي الإسرائيلي.

ومن جهته، وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط العدوان الإسرائيلي بأنه جمع بين "الجبن والغدر والحماقة"، بينما عبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه عن التضامن مع قطر.

واستضاف البرنامج كلاً من رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية جابر الحرمي، والباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي، ومدير مكتب القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي.

تقديم: محمد كريشان