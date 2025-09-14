مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش الموقف الأميركي من الحرب بعد الهجوم على قطر

ناقشت حلقة 2025/9/13 من برنامج “مسار الأحداث” الخطط التي ستناقشها الولايات المتحدة مع إسرائيل بشأن وقف الحرب على قطاع غزة، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر.

وشارك في الحلقة الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي، وكبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز. تقديم: عبد السلام فارح

