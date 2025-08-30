"مسار الأحداث" يناقش خطة الاحتلال لاجتياح مدينة غزة ورد أبو عبيدة

ناقشت حلقة (2025/8/29) من برنامج “مسار الأحداث” خطط الاحتلال الإسرائيلي للهجوم على مدينة غزة، ورد فعل كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على هذه الخطط.

وقال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إن ما وصفها بخطط العدو الإجرامية لاحتلال مدينة غزة ستكون وبالا على قيادته السياسية والعسكرية.

وناقش البرنامج هذا الموضوع مع الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، والكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي، ومارك فايفل، مستشار سابق للأمن القومي ومسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض.

