بين الدبلوماسية والمقاومة.. ما خيارات سوريا أمام التوسع الإسرائيلي؟

ناقشت حلقة (2025/8/28) من برنامج “مسار الأحداث” تصاعد التوتر بين إسرائيل وسوريا بعد الاعتداء الإسرائيلي على منطقة الكسوة، إثر كشف الجيش السوري عن أجهزة تجسس إسرائيلية موجودة بالمنطقة منذ 10 سنوات.

وأوضح الكاتب والباحث السياسي ياسر النجار أن العملية تكشف عمق الاختراق الإسرائيلي للعمق السوري، بينما أكد الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أن إسرائيل تسعى لتكريس السيطرة على جنوب سوريا كمنطقة عازلة.

من جانبه، رأى الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية يستخدم إستراتيجية "خذ وطالب" لتحقيق مكاسب سياسية، محذرا من الاعتماد المفرط على الوساطة الأميركية.

تقديم: عبد السلام محمد