من سيحكم غزة؟ اجتماع سري في واشنطن يكشف الخطط الأميركية الإسرائيلية

ناقشت حلقة (2025/8/27) من برنامج “مسار الأحداث” تصاعد الضغوط الدولية على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرب في غزة، خاصة بعد رفض واشنطن التوقيع على بيان مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار.

وأوضح المسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس ووريك أن اجتماع البيت الأبيض حول "اليوم التالي" في غزة يهدف لوضع خطة شاملة بعد الحرب.

بينما رأى المحلل السياسي أحمد الحيلة أن الاجتماع يستهدف إيجاد صيغة لإدارة القطاع تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، مع استثمار اقتصادي أميركي.

من جانبه، أكد الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين وجود إجماع إسرائيلي على ضرورة السيطرة على غزة، مع اختلاف حول الآلية.

وتعكس هذه التطورات تعقيد المشهد السياسي وصعوبة إيجاد حل شامل للأزمة المستمرة.

تقديم: عبد السلام محمد