رسالة زامير إلى نتنياهو ومخاطر احتلال مدينة غزة

ناقش برنامج “مسار الأحداث” -في حلقته بتاريخ (2025/8/24)- رسالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واقتراحه الذهاب إلى صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وبحثت الحلقة أيضا في تحذير جيش الاحتلال من مخاطر مدينة غزة، تزامنا مع استمرار مظاهرات عائلات الأسرى المحتجزين، وتحميل حماس نتنياهو المسؤولية في عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

تقديم: إلسي أبي عاصي