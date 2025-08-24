مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش موقف إسرائيل من المجاعة في غزة بعد إعلانها رسميا

ناقشت حلقة 2025/8/23 من برنامج “مسار الأحداث” موقف إسرائيل من إعلان الأمم المتحدة المجاعة رسميا في قطاع غزة، وإذا ما كان هذا سيؤثر على موقفها من منع إدخال المساعدات.

اقرأ المزيد

شارك في الحلقة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة، والكاتب والمحلل الإسرائيلي إيلي نيسان، والمحلل في الحزب الجمهوري الأميركي أدولفو فرانكو، والباحث السياسي سعيد زياد. تقديم: عبد السلام فارح

المصدر: الجزيرة