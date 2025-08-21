مسار الأحداث مستقبل الحرب الإسرائيلية على غزة بعد تطورات سياسية وعسكرية

ناقش برنامج “مسار الأحداث” -في حلقته بتاريخ (2025/8/21)- تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات وإنهاء الحرب أضفت غموضا على المشهد الحالي.

وشارك في الحلقة الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، والخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، والكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، والمحلل الإستراتيجي في الحزب الجمهوري الأميركي أدولفو فرانكو. تقديم: محمد كريشان

المصدر: الجزيرة