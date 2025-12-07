مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش العقبات التي تواجه المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ناقشت حلقة 2025/12/06 من برنامج “مسار الأحداث” العقبات التي تواجه المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرب الدخول إليها.

اقرأ المزيد

وشارك في الحلقة المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية توماس واريك، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور محمود يزبك، والمحلل السياسي ياسر الدجاني. تقديم: إلسي أبي عاصي.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة