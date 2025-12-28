مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش القضايا التي يتوقع أن يبحثها نتنياهو مع ترامب

ناقشت حلقة 2025/12/27 من برنامج “مسار الأحداث” القضايا التي من المتوقع أن يبحثها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما المرتقب في ميامي.

اقرأ المزيد

وشارك في الحلقة المسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس واريك، والخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد، وأستاذة الدبلوماسية وحل الصراعات بالجامعة العربية الأميركية دلال عريقات، ومدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون. تقديم: عبد السلام محمد

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة