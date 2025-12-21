مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش دوافع مباحثات ميامي بشأن غزة

ناقشت حلقة 2025/12/20 من برنامج “مسار الأحداث” أسباب إجراء الوسطاء مباحثات في مدينة ميامي الأميركية قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقررة للمدينة نفسها نهاية الشهر.

وشارك في الحلقة أستاذ النزاعات الدولية إبراهيم فريحات، الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية بجنيف بلال سلايمة، الخبير في الشأن الإسرائيلي عادل شديد، والمسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس واريك. تقديم: إلسي أبي عاصي.

المصدر: الجزيرة