مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش أهداف إسرائيل من اغتيال رائد سعد

تناولت حلقة 2025/12/13 من برنامج “مسار الأحداث” الرسائل التي حاولت إسرائيل توجيهها باغتيال مسؤول التصنيع في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رائد سعد.

اقرأ المزيد

وشارك في الحلقة مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايك فايفل، والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، والمحلل السياسي إياد القرا، وأستاذ النزاعات الدولية الدكتور إبراهيم فريحات. تقديم: إلسي أبي عاصي.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة