مسار الأحداث اتفاق غزة بين المرحلتين الأولى والثانية

ناقش برنامج “مسار الأحداث” في حلقة (2025/11/8) تقييم المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، وأبرز التحديات والمعيقات التي تواجه المرحلة الثانية منه.

وشارك في الحلقة كل من أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا إبراهيم فريحات، والخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، ومدير مركز رؤية للتنمية السياسية أحمد عطاونة، والمسؤول السابق بالخارجية الأميركية توماس واريك. تقديم: حسن جمول

المصدر: الجزيرة