"مسار الأحداث" يستعرض الجدل حول مسودة أميركية بشأن قوة دولية تنفيذية في غزة

كشف موقع “أكسيوس” عن مسودة قرار أميركي لإنشاء قوة دولية في غزة بتفويض واسع لحكم القطاع حتى 2027 مع إمكانية التمديد، تتمتع بصلاحيات نزع السلاح وتدمير البنية التحتية العسكرية للمقاومة.

وتثير المسودة تساؤلات استعرضها برنامج "مسار الأحداث": لماذا قوة "إنفاذ" وليست "حفظ سلام"؟ وما دلالة جعل مرجعيتها مجلس السلام بدلا من مجلس الأمن؟ وكيف ستنزع السلاح دون وضع القرار تحت الفصل السابع؟

وتبرز إشكالية جوهرية -وفقا لمحللين- تتمثل بأن عدم وضع القرار تحت الفصل السابع يمنع القوة من استخدام القوة العسكرية، في حين تعتبر إسرائيل عدم تبعية القوة لمجلس الأمن إنجازا دبلوماسيا يخدم مصالحها.

كما تتزايد المخاوف من أن منح القوة صلاحية نزع السلاح دون تفاوض فلسطيني قد يؤدي إلى صدام مستقبلي، في وقت تتصاعد فيه المطالبات بضمانات دولية واحترام حق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس المكفول بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

تقديم: إلسي أبي عاصي