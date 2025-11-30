مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش أسباب التصعيد الإسرائيلي المتواصل بلبنان

ناقشت حلقة يوم 2025/29/11 من برنامج “مسار الأحداث” الدوافع وراء تصعيد إسرائيل عملياتها العسكرية بلبنان والتهديد بتوسيع هجماتها، بعد زيارة بابا الفاتيكان لبيروت، ما لم يتم نزع سلاح حزب الله.

وشارك في الحلقة أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي علي فضل الله، والكاتب السياسي ساطع نجم الدين، والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، والباحث بالدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان. تقديم: إلسي أبي عاصي.

المصدر: الجزيرة