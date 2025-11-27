"مسار الأحداث" يناقش سبل إنقاذ اتفاق غزة مع توسيع إسرائيل عملياتها
ناقشت حلقة 2025/11/26 من برنامج “مسار الأحداث” أهداف إسرائيل من توسيع عملياتها في غزة والضفة الغربية، وسبل إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في ظل هذا التصعيد.
وشارك في الحلقة الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، والكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت غسان الخطيب، والمستشار السابق للأمن القومي الأميركي مارك فايفل.
تقديم: إلسي أبي عاصي
