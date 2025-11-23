مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش موقف واشنطن من انتهاك إسرائيل لاتفاق غزة

ناقشت حلقة 2025/11/22 من برنامج مسار الأحداث الموقف الأميركي من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأهداف بنيامين نتنياهو من هذه الخروقات.

وشارك في الحلقة المستشار السابق للأمن القومي الأميركي مارك فايفل، والمحلل السياسي أحمد الطناني، والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، وأستاذة الدبلوماسية وحل الصراع بالجامعة العربية الأميركية الدكتورة دلال عريقات. تقديم: إلسي أبي عاصي.

المصدر: الجزيرة