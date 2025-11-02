"مسار الأحداث" يناقش أبعاد زيارة رئيس الأركان الأميركي لإسرائيل

ناقشت حلقة 2025/11/01 من برنامج “مسار الأحداث” أبعاد زيارة رئيس الأركان الأميركي الجنرال دان كين لإسرائيل وتحليقه بمروحية فوق قطاع غزة.

وشارك في الحلقة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور محمود يزبك، أستاذة الدبلوماسية وحل الصراع بالجامعة العربية الأميركية دلال عريقات، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إياد القرا، ومستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق مارك فايفل.

تقديم: إلسي أبي عاصي.