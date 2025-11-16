مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش القرار الذي قدمته واشنطن لمجلس الأمن بشأن غزة

ناقشت حلقة 2025/11/15 من برنامج “مسار الأحداث” تفاصيل القرار الذي تحاول الولايات المتحدة اعتماده من مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل بشأن مستقبل السلام في قطاع غزة.

وشارك في الحلقة المستشار السابق للأمن القومي الأميركي مارك فايفل، الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، خبير سياسات الشرق الأوسط الدكتور محجوب الزويري، ومدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون. تقديم: حسن جمول

المصدر: الجزيرة