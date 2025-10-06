WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 29: U.S. Special Envoy to the Middle East Steve Witkoff (R) and Jared Kushner, san-in-law and advisor to President Donald Trump, arrive for a joint news conference between U.S. President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in the State Dining Room at the White House on September 29, 2025 in Washington, DC. President Trump welcomed Netanyahu for his fourth visit to the White House, where the two leaders met to discuss the latest U.S. backed plans to end the war in Gaza and secure the release of the remaining hostages held by Hamas. Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
مسار الأحداث

غطاء عربي إسلامي يدعم المفاوضين الفلسطينيين في شرم الشيخ

أصدرت ثماني دول عربية وإسلامية بياناً مشتركاً، عشية انطلاق محادثات شرم الشيخ حول خطة دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، يوفر غطاءً سياسياً للموقف الفلسطيني ويضع تفسيراً واضحاً للخطة الأميركية.

ويرى مدير مركز رؤيا للتنمية السياسية الدكتور أحمد عطاونة، البيان تصليباً وإسناداً للموقف الفلسطيني في قضايا إستراتيجية تشمل وقف الحرب وعدم التهجير ووحدة الأراضي الفلسطينية والإدارة الفلسطينية لغزة.

بينما ترى أستاذة الدبلوماسية الدكتورة دلال عريقات فيه غطاءً سياسياً يضمن عدم اختزال الاتفاق في إطلاق الأسرى فقط، بل يؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة السلطة الفلسطينية.

من جهته، أكد الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، أن البيان يعطي تفسيراً عربياً إسلامياً لخطة ترامب مقابل التفسير الإسرائيلي، ويعتبر الخطة وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة.

ومن وجهة نظر أميركية، أكد المستشار السابق للأمن القومي الأميركي مارك فايفل، أن الدول العربية والإسلامية لعبت دوراً أساسياً في العملية، محذراً من التحديات اللوجيستية الكبيرة في الأيام المقبلة.

بينما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بالعودة للقتال إذا لم تطلق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح الأسرى، رافضاً أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة.

تقديم: إلسي أبي عاصي

 

Published On 6/10/2025
آخر تحديث: 02:13 (توقيت مكة)

