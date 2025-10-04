مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش رد حماس على خطة ترامب للسلام بغزة

ناقشت حلقة 2025/10/3 من برنامج “مسار الأحداث” رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المشروط على خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، والمآلات المتوقعة لهذا الرد.

وشارك في الحلقة الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط الدكتور محجوب الزويري، والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، ومدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية توماس واريك. تقديم: عبد السلام محمد

المصدر: الجزيرة