مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش موقف واشنطن من انتهاك إسرائيل اتفاق وقف النار

ناقشت حلقة 2025/10/29 من برنامج “مسار الأحداث” حقيقة الموقف الأميركي من الخروقات الإسرائيلية المتزايدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشارك في الحلقة أستاذة الدبلوماسية وحل الصراعات في الجامعة العربية الأميركية دلال عريقات والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور محمود يزبك ومدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون والمسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس واريك تقديم: عبد السلام فارح

المصدر: الجزيرة