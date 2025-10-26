قوات دولية لغزة.. بين الطموح الأميركي والواقع المعقد

تمثل الخطة الأميركية لنشر قوات متعددة الجنسيات في قطاع غزة تحديا معقدا يثير تساؤلات محورية حول من سينزع سلاح المقاومة وكيف ستدار المعابر وتتم إعادة الإعمار.

وفي هذا السياق، استعرض برنامج "مسار الأحداث" هذه التعقيدات، حيث يتساءل خبراء ومحللون عن دور القوات المقترحة والتزامات الدول المشاركة في ظل مخاوف من تقسيم غزة لمنطقتين تحت ذريعة إعادة الإعمار.

ويؤكد محللون أن الدور العربي خاصة قطر ومصر وتركيا حاسم في نجاح الخطة، بينما يحذرون من محاولات إسرائيل للابتزاز السياسي عبر ملف المعابر والمساعدات.

ويؤكد خبراء على أهمية ألا تكون هذه القوات مرتبطة بالاحتلال أو بديلة عنه، مع ضرورة حضور الهوية الفلسطينية في إدارة المعابر.

وبحسب خبراء أميركيين، فإن نجاح المهمة يتطلب بناء ثقة في بيئة تفتقر للثقة، معربين عن قناعتهم بأن هذه القوة ستكون مؤقتة وليست دائمة.

تقديم: عبد السلام محمد