مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش أسباب زيارة دي فانس وكوشنر وويتكوف لإسرائيل

ناقشت حلقة 2025/10/21 من برنامج “مسار الأحداث” دوافع زيارة كبار المسؤولين الأميركيين لإسرائيل في ظل سعي الأخيرة لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشارك في الحلقة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، أستاذ النزاعات الدولية إبراهيم فريحات، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون، والمحلل الإستراتيجي في الحزب الجمهوري أدولفو فرانكو. تقديم: محمد كريشان

المصدر: الجزيرة