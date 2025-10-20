مسار الأحداث ماذا وراء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة؟

ناقش برنامج “مسار الأحداث” في حلقة (2025/10/19) التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، في أكبر خرق لاتفاق وقف الحرب وتبادل الأسرى الذي بدأ سريانه قبل 10 أيام.

وبحثت الحلقة أسباب التصعيد الإسرائيلي رغم تأكيد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التزامها بالاتفاق ودعوتها الوسطاء إلى التدخل، فضلا عن أهداف الزيارة المرتقبة لوفد أميركي رفيع المستوى إلى المنطقة. وشارك في الحلقة الخبير بالشؤون الإسرائيلية محمود يزبك، ومدير مركز رؤية للتنمية السياسية أحمد عطاونة، وأستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا إبراهيم فريحات، والمسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس واريك. تقديم: عبد السلام محمد

