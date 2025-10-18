U.S. President Donald Trump poses with the signed agreement at a world leaders' summit on ending the Gaza war, amid a U.S.-brokered prisoner-hostage swap and ceasefire deal between Israel and Hamas, in Sharm el-Sheikh, Egypt, October 13, 2025. REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool TPX IMAGES OF THE DAY
"مسار الأحداث" يناقش صراع الإرادات بعد وقف إطلاق النار بغزة

ناقشت حلقة 2025/10/17 من برنامج “مسار الأحداث” التحديات التي تواجه تطبيق خطة السلام الأميركية بغزة وصراع الإرادات السياسية بين الأطراف المختلفة حول تفسير بنودها وأولويات تنفيذها في مرحلة ما بعد الحرب.

وشارك في الحلقة أستاذة الدبلوماسية وحل الصراع بالجامعة العربية الأميركية الدكتورة دلال عريقات، ومدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون، والمسؤول السابق بالخارجية الأميركية توماس واريك، والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى.

تقديم: عبد السلام محمد

Published On 18/10/2025
آخر تحديث: 00:43 (توقيت مكة)

المصدر: الجزيرة