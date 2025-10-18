مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش صراع الإرادات بعد وقف إطلاق النار بغزة

ناقشت حلقة 2025/10/17 من برنامج “مسار الأحداث” التحديات التي تواجه تطبيق خطة السلام الأميركية بغزة وصراع الإرادات السياسية بين الأطراف المختلفة حول تفسير بنودها وأولويات تنفيذها في مرحلة ما بعد الحرب.

وشارك في الحلقة أستاذة الدبلوماسية وحل الصراع بالجامعة العربية الأميركية الدكتورة دلال عريقات، ومدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون، والمسؤول السابق بالخارجية الأميركية توماس واريك، والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى. تقديم: عبد السلام محمد

المصدر: الجزيرة