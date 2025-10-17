ورقة الجثامين تشعل الخلاف وتهدد مستقبل السلام في غزة

تتصاعد أزمة تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين لتهدد الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ويشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية استعادة جميع الجثث قبل أي تقدم، بينما تعلن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسليمها كل ما لديها من جثث معروفة الأماكن.

ويحمّل الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور محمود يزبك الاستخبارات الإسرائيلية مسؤولية الفشل الواضح في هذا الملف.

بينما يرى الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط الدكتور محجوب الزويري أن الأزمة تدخل ضمن محاولات إسرائيل للحفاظ على حالة الحرب لإبقاء الضغط على الطرف الفلسطيني، مشيرا لرفضها المساعدة التركية رغم جاهزية الفرق المتخصصة.

ويلفت الباحث والمحلل السياسي الدكتور أسامة أبو ارشيد إلى اللعبة السياسية لنتنياهو، معتبرا أن إسرائيل تستخدم الورقة كـ"مسمار جحا" لإعادة تعريف شروط الاتفاق.

ويتوقع المحلل الإستراتيجي في الحزب الجمهوري أدولفو فرانكو ضغطا أميركيا على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية، مؤكدا أن الموقف الأميركي سيسود رغم الاختلافات مع الرؤية الإسرائيلية المتشددة.

تقديم: إلسي أبي عاصي