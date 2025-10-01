مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش مستقبل "خطة ترامب" للسلام في غزة

ناقشت حلقة 2025/9/30 من برنامج “مسار الأحداث” مستقبل خطة سلام طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، ولم ترد عليها فصائل المقاومة حتى الآن.

وشارك في الحلقة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا إبراهيم فريحات، الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف بلال سلايمة، والمحلل في الحزب الجمهوري أدولفو فرانكو. تقديم: إلسي أبي عاصي

المصدر: الجزيرة