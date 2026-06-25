رفض الرحيل مجانا ودفع الفارق من جيبه.. حازم إمام يحكي قصة الـ 50 ألف دولار

تحدث نجم نادي الزمالك المصري حازم إمام عن بدايته في القلعة البيضاء؛ كاشفا عن تفاصيل جديدة حيث كان يتقاضى راتبا شهريا لا يتجاوز 300 جنيه مصري (88.5 دولار) في قطاع الناشئين.

في لقاء اتسم بالصراحة وخفة الظل مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "Sold out- كامل العدد" الذي يعرض على منصة الجزيرة 360، تحدث نجم نادي الزمالك حازم إمام عن تفاصيل تخص احترافه، مؤكدا أن طريقه للنجومية لم يكن مفروشا بالورود كما اعتقد البعض.

وخلال الحلقة -التي يمكنكم مشاهدتها كاملة بالضغط هنا– حكى إمام عن مفارقة غريبة في بداياته مع نادي الزمالك، حيث كان يتقاضى راتبا قدره 300 جنيه فقط في قطاع الناشئين.

الصدمة ليست في الرقم، بل في السبب؛ فعندما كان يذهب ليسأل مدربيه عن سبب تقاضي زملائه آلاف الجنيهات على عكس ما يتقاضاه هو.

غير أن الرد دائما ما كان يأتي بأنه ابن الكابتن حمادة إمام (مهاجم سابق في نادي الزمالك) "أنت مش محتاج فلوس!" وكأن اسم العائلة كان ضريبة يدفعها حازم من جيبه بدلا من أن يكون تذكرة مرور.

صفقة الاحتراف الأول

ولعل المحطة الأبرز في الحوار كانت كواليس انتقاله إلى نادي أودينيزي الإيطالي في منتصف التسعينيات، حيث كشف إمام أنه كان يمتلك ثغرة قانونية تتيح له الرحيل عن الزمالك (مجانا) لعدم وجود عقد رسمي يربطه بالنادي، وهو ما نصحه به وكلاء لاعبين لتقاضي كامل قيمة الصفقة لنفسه.

إلا أن والده الكابتن حمادة إمام رفض فكرة الرحيل دون استفادة ناديه الأم وعندما تعثرت المفاوضات بسبب فارق 50 ألف دولار بين العرض الإيطالي وطلب إدارة الزمالك، اتخذ حازم قرارا نادرا في عالم كرة القدم، إذ وافق على خصم 50 ألف دولار من مستحقاته الشخصية في عقده الجديد ليتم تحويلها لخزينة الزمالك، مفضلا مصلحة ناديه على منفعته المادية الخاصة.

بصراحة لافتة، تحدث إمام عن الصعوبات النفسية التي واجهها في إيطاليا، فمن حياة الرفاهية في مصر إلى الوحدة القاسية في مدينة أوديني الإيطالية، وجد النجم الشاب نفسه مضطرا لتعلم تفاصيل الحياة اليومية من طبخ وغسيل بمفرده.

رؤية لواقع الزمالك

ولم يخلُ اللقاء من تحليل للواقع الحالي، حيث أرجع إمام أزمات نادي الزمالك المتكررة إلى "غياب التخطيط الجيد" والتعاقد مع صفقات تفوق القدرات المالية للنادي لإرضاء الجماهير لحظيا.

كما انتقد سياسة التعامل مع المنتخب الوطني، داعيا إلى ضرورة التركيز على إصلاح الأخطاء بدلا من الاكتفاء بإقصاء العناصر بعد كل إخفاق.

يُذكر أن حازم إمام يُعد أحد أبرز صانعي اللعب في تاريخ الكرة المصرية، وحقق مع المنتخب الوطني بطولة أمم أفريقيا 1998، قبل أن يتجه للعمل الإداري والإعلامي بعد مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات