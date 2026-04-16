خالد غطاس: الوعي المفرط بات مرضا يعطّل الحياة

قال الباحث والمحاضر الدكتور خالد غطاس إن خوفه الوجودي الأعمق لم يكن يوما من الفشل أو المرض، بل من شيء آخر تماما: أن يكون “رجلا عاديا” يأتي ويذهب دون أثر.

وفتح هذا الاعتراف النادر بابًا واسعا على رحلة استثنائية جمعت بين الكيمياء والأحياء والشعر والدين والفن في منظومة فكرية واحدة متكاملة.

واستضافت حلقة (2026/4/23) من برنامج "كامل العدد" –وهذا رابطها– الدكتور خالد غطاس في حوار مطوّل، تحدث خلاله عن المحطات الجوهرية التي صنعت شخصيته الفكرية، بدءا من رفضه في الجامعة الأمريكية لدراسة الطب، مرورا بطلاق والديه بسبب قطتين حين كان في التاسعة من عمره، وصولا إلى لحظة الاستنارة التي وجد فيها في كلمة "سبحان الله" الجواب الشافي لكل ما عجز العلم عن تفسيره.

وشغلت غطاسَ ظاهرةٌ باتت تستأثر بتفكيره بعمق، وهي ما أسماه "الوعي المفرط"، مستعينا بأغنية أم كلثوم "لما بقى النسيان همي" ليوضح كيف أن الانشغال بشيء ما قد يتحول هو نفسه إلى المشكلة.

فكما انشغل بطل الأغنية بمحاولة النسيان حتى صار النسيان سجنه، انشغل إنسان هذا الزمن بالبحث عن الوعي والتحليل الذاتي حتى صار هذا البحث عائقا أمام الحياة الطبيعية، إذ لم يعد الناس قادرين على التربية أو الحب أو التصالح مع النفس بشكل عفوي وصادق.

وحذّر غطاس من مخاطر استيراد مناهج التطوير الذاتي الغربية المصممة أصلا للفرد المنفصل عن محيطه، مؤكدا أن المجتمعات العربية مجتمعات جمعية بطبيعتها.

وأوضح أن الحل الفردي المنتزع من سياقه الثقافي والديني قد يحل مشكلة شخص واحد بينما يخلق أزمة لمن حوله، لأنه قد يكسر منظومة القيم التي يقوم عليها التماسك الأسري والاجتماعي.

ولفت غطاس إلى مفهوم المرجعية بوصفه أحد أهم مفاتيح الراحة النفسية، إذ رأى أن غيابها هو ما يجعل الإنسان يتشتت في بحر من الآراء والمناهج المتضاربة.

وأكد أن امتلاك مرجعية راسخة سواء أكانت دينية أم قيمية يريح العقل ويمنحه وجهة واضحة بدلا من الدوران في حلقات مفرغة من التساؤل الذي يستنزف طاقة الإنسان دون أن يُفضي إلى نتيجة.

واستعرض غطاس رحلته من العلم إلى المنبر، موضحا كيف وجد في دراسة الكيمياء والأحياء بُعدا غيبيا لم تكن الكتب المدرسية تذكره، إذ كان كل سؤال علمي يُفضي إلى سؤال أعمق لا جواب له إلا "سبحان الله".

وأكد أن هذه الرحلة هي ما أهّلته لاحقا للحديث مع الإنسان ككيان واحد متكامل لا مع عقله وحده أو قلبه وحده.

وأكد غطاس أن محاضراته التي يجوب بها العالم تشكّل منهجا متكاملا من 20 محاضرة مترابطة، أولاها تحمل عنوان "أنت لا علاقة لك"، وتدعو الإنسان إلى مسامحة كل ما أنتجه ماضيه ثم تحمّل مسؤولية إصلاح حاضره، لأن المعنى الذي يفتقده كثيرون في هذا الزمن لا يُوجد إلا حين يشعر الإنسان بأن لديه دورا حقيقيا يؤديه لمن حوله.