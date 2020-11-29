البث الحي

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برنامج تحقيق اجتماعي تفسيري ينطلق من قصص الناس ليكشف الأنظمة والمصالح التي تشكّل حياتهم. يتقصّى ظواهر تتكرر عبر المجتمعات العربية، ويتتبع ما وراءها من تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية. جدول البث الحي

202037 حلقةاستقصائية

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