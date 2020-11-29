المُتحرّي
برنامج تحقيق اجتماعي تفسيري ينطلق من قصص الناس ليكشف الأنظمة والمصالح التي تشكّل حياتهم. يتقصّى ظواهر تتكرر عبر المجتمعات العربية، ويتتبع ما وراءها من تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية. جدول البث الحي
202037 حلقةاستقصائية
حلقات
- الحلقة • 37/3717/1/2026
لونا الشبل وأوستن والكيماوي.. "المتحري" يكشف أسرارا خطيرة لفلول الأسد
كشف تحقيق برنامج “المتحري” عن اختراق شامل لهواتف فلول نظام بشار الأسد، موثقا تحركاتهم المالية والميدانية، وتحالفاتهم مع الروس والإيرانيين، وخططهم لإعادة تنظيم قواتهم قبل سقوط النظام وبعده.
- الحلقة • 36/3729/12/2025
الجزيرة تفك طلاسم العلاقة بين حرب اليمن ونكسة 1967
ربط برنامج “المتحري” بين استنزاف الجيش المصري في حرب اليمن خلال الستينيات، والدعم الإسرائيلي للملكيين، وصولا إلى نكسة 1967، كجزء من إستراتيجية إسرائيلية للهيمنة على البحر الأحمر.
- الحلقة • 35/3728/12/2025
الجزيرة تكشف عن تحالف إسرائيلي إثيوبي للسيطرة على البحر الأحمر
كشف برنامج “المتحري” كيف بنت إسرائيل إستراتيجيتها في البحر الأحمر عبر عمليات سرية في اليمن ثم تحالف طويل مع إثيوبيا، بهدف استنزاف مصر.
- الحلقة • 34/3727/12/2025
أرض الصومال وإسرائيل.. تحقيق للجزيرة يكشف المستور
كشف اعتراف إسرائيل بأرض الصومال عن أهداف جيوسياسية مرتبطة بالسيطرة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في سياق صراع نفوذ متجدد عقب اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023.
- الحلقة • 33/3714/11/2025
"المتحري" يكشف خبايا حرب المسيرات وكيفية تغييرها موازين القوى
لم تعد السماء حكرا على القوى الكبرى ولا على الطيارين الذين يحملون النياشين على بزّاتهم العسكرية، ففي زمن المسيّرات يمكن لصندوق معدني صغير يزن بضعة كيلوغرامات أن يقلب موازين حرب بأكملها.
- الحلقة • 32/371/11/2025
المتحري.. جذور الصراع بين اليمن وإسرائيل
سلطت حلقة (2025/10/31) من برنامج “المتحري” الضوء على تفاصيل أول عملية لإسرائيل في اليمن، وعلى تفاصيل عملية نوعية نفذها شاب فلسطيني من غزة منطلقا من الأراضي اليمنية في سبعينيات القرن الماضي.
- الحلقة • 31/3716/9/2024
"المُتحرّي" يكشف بالأدلة تورط آل الأسد في تجارة الكبتاغون
كشف برنامج “المُتحرّي” للتحقيقات الاستقصائية تورط أسماء وكيانات مقربة من النظام السوري وآل الأسد في تجارة المخدرات وخاصة أقراص الكبتاغون، معتمدا على فريق ميداني اخترق إحدى شبكات تجارة المخدرات بسوريا.
- الحلقة • 30/376/10/2023
تحقيق استقصائي لـ"المتحري" عن اختفاء قرابة ألفي طفل من يهود اليمن
تحقيق استقصائي لبرنامج “المتحري” بعنوان “بساط التيه” تتبع قضية اختفاء قرابة ألفي طفل من يهود اليمن بعد وصولهم لإسرائيل في عملية أطلق عليها بساط الريح، فيما لا يزال مصير هؤلاء الأطفال مجهولا حتى اللحظة