تحت المجهر
سلسلة وثائقية تتعمّق في قضايا وظواهر تمسّ حياة الناس، وتكشف تداخل السياسة والاقتصاد والمجتمع في تفاصيلهم اليومية. تنطلق من قصص ومعايشة ميدانية، وتتسع لفهم الظروف والسياسات التي تصنع هذه التجارب.
2014277 حلقةالبرامج
حلقات
- الحلقة • 277/27724/10/2016
الشاطئ الآخر.. موسم الهجرة إلى المغرب
تناول برنامج “تحت المجهر” في حلقة بعنوان “الشاطئ الآخر” هجرة الإسبان إلى المغرب بحثا عن فرص العمل بعد الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت إسبانيا قبل سنوات وما زالت تعاني تبعاتها.
- الحلقة • 276/27719/10/2016
الصومال القصة المنسية- ج2
سلط الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي “الصومال القصة المنسية” ضمن سلسلة “تحت المجهر” الضوء على صومال ما بعد سقوط نظام محمد سياد بري وتشرذم البلاد ومحاولة الصوماليين إعادة الروح لوطنهم.
- الحلقة • 275/27710/10/2016
الصومال.. القصة المنسية ج1
حرب ومجاعة، ومرض وفقر، وأمراء حرب، ومن امتداد في التاريخ إلى قصة منسية تلك هي محاور الجزء الأول من برنامج “تحت المجهر” عن الصومال الذي كان يسمى “سويسرا أفريقيا”.
- الحلقة • 274/27710/8/2016
المتاعب والأخطاء تلاحق الصحفيين بمصر
سلط برنامج “تحت المجهر” الضوء على الأخطاء والمتاعب التي تواجه الصحفيين والإعلاميين في مصر، منذ ما قبل ثورة 25 يناير حتى اليوم.
- الحلقة • 273/27720/6/2016
عطبرة.. سكك حديد السودان
فتحت حلقة (22/6/2016) من برنامج “تحت المجهر” ملف خط سكك حديد السودان وتدهور وضعه بعد أن كان سبيلا لترسيخ هوية سودانية موحدة تجمع الإرث التاريخي المشترك بالمصالح الاقتصادية المتبادلة.
- الحلقة • 272/27714/6/2016
الشباب العربي ورحلة البحث عن الجواز البديل
سلطت حلقة (15/6/2016) من برنامج “تحت المجهر” الضوء على دوافع الشباب العرب لترك أوطانهم والهجرة نحو أوروبا وغيرها بحثا عن”جواز بديل” ولو كان المقابل التنازل عن جواز الوطن الأم.
- الحلقة • 271/27722/5/2016
الريع في المغرب.. مواجهة الآفة العميقة
فتح برنامج “تحت المجهر” ملف اقتصاد الريع في المغرب، وتطرق لنشأته ومظاهره والأرضية الخصبة التي أنتجت هذه الآفة الخطيرة التي تنخر المجتمع المغربي والعربي عموما.
- الحلقة • 270/27713/3/2016
شقاء اللجوء السوري بدول عربية
سلطت حلقة (16/3/2016) من برنامج “تحت المجهر” الضوء على معاناة اللاجئين السوريين، وبالتحديد الذين يوجدون بدول الجوار مثل لبنان والأردن ومصر، وقدمت شهادات من يعيشون شقاء اللجوء في هذه الدول.