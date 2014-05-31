البث الحي

تحت المجهر

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سلسلة وثائقية تتعمّق في قضايا وظواهر تمسّ حياة الناس، وتكشف تداخل السياسة والاقتصاد والمجتمع في تفاصيلهم اليومية. تنطلق من قصص ومعايشة ميدانية، وتتسع لفهم الظروف والسياسات التي تصنع هذه التجارب.

2014277 حلقةالبرامج

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