محاضرات الشيخ الحويني

الحويني.. أهمية قواعد الرواية في الحديث
يتناول الشيخ أبو إسحاق الحويني قواعد الرواية وأهميتها، ويؤكد على أن “ديننا سماعي”، وهذا أحد الأصول الأساسية في تلقي الدين الإسلامي، حيث إن معظم أحكامه وأخباره وصلتنا عن طريق السماع والرواية المتصلة.
مجموعة محاضرات للشيخ أبو إسحاق الحويني
تناول الشيخ أبو إسحاق الحويني حديث “أفلح وأبيه إن صدق”، ضمن شرحه لحديث الإفك، وتناول الروايات المختلفة التي ورد بها الحديث، واختلاف العلماء في ثبوت لفظة “وأبيه” الواردة في الحديث.
تناول الشيخ أبو إسحاق الحويني في هذه المحاضرة شرح كتاب “اختصار علوم الحديث” للحافظ ابن كثير، وهناك أيضا العديد من الكتب التي تقدّم اختصارا لهذا العلم، وتختلف في مدى اختصارها وعمق تناولها للموضوعات.
تناول الشيخ أبو إسحاق الحويني عاقبة البغي من خلال قصة قارون، كما وردت في القرآن الكريم في سورة القصص، وأوضح من خلالها عاقبة البغي، مبيّنا كيف كان نصح قوم قارون له.
تناول الشيخ أبو إسحاق الحويني في هذه المحاضرة قوادح الاتصال وهي العيوب التي تقدح في اتصال سند الحديث، وسلسلة الرواة وصولا إلى النبي ﷺ، وما الحكم إذا توفر أحد هذه القوادح في سند الحديث؟
تناول الشيخ أبو إسحاق الحويني قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لابنه عبد الله عندما أبدى رأيا في مجلس النبي ﷺ، وعلَّق الشيخ الحويني على ذلك، مبيّنا فضل الصحابة الكرام وحرصهم على الخير.
تتناول المحاضرة حديث السيدة عائشة رضي الله عنها مع أم مسطح عندما عثرت في ثوبها، وقالت: تعس مسطح، وهو ابنها الذي كان ممن خاضوا في الإفك، وهنا أنكرت عليها قولها، وقالت: بئس ما قلت أتسبّين رجلا شهد بدرا؟
تتناول المحاضرة تدليس الإسناد، وهو يعتبر من أشهرها وأكثرها وقوعا، ويعني أن يروي الراوي حديثا عن شيخه الذي سمع منه، ولكنه لم يسمع هذا الحديث تحديدا منه مباشرة، بل سمعه بواسطة راو آخر.
يرى الشيخ أبي إسحاق الحويني، أن معرفة علل الحديث هي من أعقد وأدق مباحث علم الحديث، والتي تتطلب إلماما واسعا بالرواة وسيرتهم، وتدقيق أسانيد الحديث ومتونه، وطرق الرواية واحتمالات الوهم والخطأ الخفي.
يتناول الشيخ أبي إسحاق الحويني، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري ومسلم: كان رسول ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، في سياق حديثه عن غزوة بني المصطلق.
يواصل الشيخ أبي إسحاق الحويني التحليل والتشخيص في حديث الإفك والفوائد المستفادة منه، وفوائد تعدد الرواة للحديث، وقد قسمها إلى جوانب عقدية وأصولية وفقهية، وجوانب أخرى تربوية وسلوكية.