محاضرات الشيخ الحويني

تتناول المحاضرة حديث السيدة عائشة رضي الله عنها مع أم مسطح عندما عثرت في ثوبها، وقالت: تعس مسطح، وهو ابنها الذي كان ممن خاضوا في الإفك، وهنا أنكرت عليها قولها، وقالت: بئس ما قلت أتسبّين رجلا شهد بدرا؟