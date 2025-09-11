مدة الفيديو 04 دقيقة 18 ثانية 04:18
قصص إنسانية

نازحون يصرخون من خيام المواصي "نعيش في جحيم"

داخل خيام مهترئة نُصبت على عجل فوق رمال المواصي غرب خان يونس، يواصل عشرات الآلاف من الفلسطينيين حياتهم في ظروف وُصفت بأنها لا تُطاق، بعد أن دفعتهم آلة الحرب الإسرائيلية للنزوح.

المكان الذي أُعلن إسرائيليا أنه "منطقة إنسانية"، تحوّل إلى جحيم يومي للنازحين الذين يكافحون للحصول على مياه للشرب ويواجهون انهيارا شبه كامل في البنية التحتية، مع تفشي الأمراض بين الأطفال والمسنين، منذ أكثر من 23 شهرا.

عاطف أبو لبدة يعيش في خيمة مهترئة داخل مخيم المواصي وسط ظروف إنسانية قاسية (الأناضول)

عاطف أبو لبدة، أحد المهجّرين قسرا، يلخّص الوضع بمرارة قائلا "نعيش في جحيم.. نقلونا من الشمال إلى الجنوب، لكننا انتقلنا من جحيم إلى جحيم آخر"، في إشارة إلى أن وعود الحماية والأمان لم تتجاوز حدود التصريحات.

نداء أبو عاصي تكافح يوميا لتأمين الماء والغذاء لأطفالها في بيئة غير آمنة (الأناضول)

أما نداء أبو عاصي، النازحة التي وجدت مأوى مؤقتا في المخيم ذاته، فتصف المخاطر بأنها مستمرة، وتؤكد أن "المواصي ليست منطقة آمنة كما يقولون"، محذّرة من موجة نزوح جديدة إذا كثّفت إسرائيل هجماتها على شمال القطاع ضمن مخططاتها الاستيطانية.

الفلسطينيون في خان يونس يواجهون المرض والجوع تحت القصف المستمر (الأناضول)

وبين الخوف من القصف ونقص الغذاء والماء، يعيش سكان المواصي واقعا قاسيا يتجاوز قدرتهم على الاحتمال، في وقت لا تلوح فيه أي حلول قريبة لإنهاء مأساتهم.

المصدر: الجزيرة + وكالة الأناضول