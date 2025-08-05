طابور المساعدات انتهى بإعاقة أيمن ونقله لخيمة مهجورة بغزة

أيمن أحمد سالم، فلسطيني يبلغ من العمر 18 عامًا، أُصيب بشظايا قذيفة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمدنيين خلال انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية شمال قطاع غزة.

وتركته الإصابة عاجزا، ودفعت به من مستشفى مكتظ بالجرحى إلى خيمة خالية من العلاج والطعام والماء.

وكان أيمن واحدا من نحو 20 شابا تجمعوا في منطقة نائية للحصول على ما تيسّر من المساعدات، قبل أن تسقط قذيفة وتحوّل المشهد إلى مجزرة. يقول "رأيت الشهداء أشلاء أمامي، وأُصبت بشظايا في جسدي. قالوا لي إنني محظوظ لأنني نجوت" هكذا يروي أيمن للجزيرة نت وقد خسر أكثر من 20 كيلوغراما من وزنه بسبب الجوع وسوء التغذية.